Цены на пригородные маршруты из Челябинска начали повышать

Стоимость проезда по городу увеличится до 40 рублей

В маршрутных такси, работающих по нерегулируемому тарифу, поднимают цены. Перевозчики начали отправлять уведомления в Миндортранс с 8 октября 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта.



Во внутригородских и межмуниципальных маршрутах в границах Челябинска и Сосновского района повышение цены обещают 21 октября. Причина роста цены — подорожание подвижного состава, топлива, технического обслуживания, страхования, а также необходимость повышения зарплаты водителям.



На муниципальных маршрутах, работающих по нерегулируемому тарифу, цены вырастут с 33 до 40 рублей, об этом ИА «Первое областное» сообщало ранее.

На межмуниципальных маршрутах, работающих по такому же тарифу, разброс уже повышенных цен составит от 85 до 120 рублей, подробнее на картинке ниже.





Напомним, что с сегодняшнего дня повысилась стоимость проезда на регулируемых маршрутах. Оплата по банковской карте составила 37 рублей, а за наличные — 43 рубля. Цена месячного проездного повысилась до 1450 рублей.