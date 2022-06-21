Цены на безлимитные тарифы «Tele2» поднимутся почти в два раза

О новых расценках компания уведомила абонентов через СМС-рассылку

Цены на безлимитные тарифы мобильного оператора «Tele2» с 5 июля поднимутся почти в два раза — с 450 до 750 рублей. Компания уведомила абонентов о новых расценках через СМС-уведомления. Об этом сообщает федеральное издание «РБК».

В «Tele2» прокомментировали свое решение, сославшись на проведенный ранее анализ, согласно которому большинству клиентов безлимитные тарифы не нужны, и они могут «использовать услуги более осознанно на пакетных тарифах».

Абонентам теперь предлагается выбрать другой тариф с подходящими параметрами или сохранить текущий тариф на полгода, единовременно заплатив абонентскую плату сразу за весь период.