«Цены как в самолете и меняются каждый день»: челябинцев возмутили дорогие билеты на поезд к морю

Что на претензии горожан ответили на железной дороге

Самые смелые этим летом, вопреки пандемии, все-таки собираются на юг. Многие покупают билеты на поезд. Читатели ИА «Первое областное» жалуются на то, что поездка в купе такая же дорогая, как перелет самолетом. При этом ценник в один и тот же вагон может меняться в течение суток.

«Ехать в плацкарте страшно, а в купе — дорого»

Челябинка Ольга Панченко собралась этим летом с детьми-школьниками и мужем в Анапу. Обычно семья путешествует в недорогом плацкартном вагоне. Однако в этом году из-за опасности заразиться коронавирусом родители решили выкупить отдельное купе — это автоматически сужает круг общения в поезде.

«Самые дорогие места в купе — нижние. В поезде до Анапы они стоили около 9 тысяч рублей. А в поезде из Анапы в Челябинск — уже 11 с лишним тысяч рублей. Как будто на самолете! Для семьи несколько тысяч рублей не лишние, и мы купили билеты в дешевом плацкартном вагоне. А через день с возмущением обнаружили, что купе в том же поезде снова подешевело и стоит около 9 тысяч. Получается, что единственный перевозчик жонглирует ценами, как ему хочется», — говорит Ольга.

«Чем выше спрос, тем выше ценник»

Мы попросили прокомментировать скачки цен представителя Федеральной пассажирской компании. Именно эта дочерняя компания РЖД занимается перевозками пассажиров на дальние расстояния.

«Стоимость проезда в вагонах-купе и в СВ-вагонах дерегулирована с июня 2014 года. Билеты тарифицируются по системе динамического ценообразования: чем выше спрос и меньше мест, тем выше цена на билеты», — пояснил пресс-секретарь Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Родион Лебедев.

Лебедев добавляет: самая низкая стоимость билетов обычно бывает в момент начала продажи. Однако в летний период основная загрузка наиболее востребованных поездов формируется именно в первые дни продажи.

«В случае большого количества попыток оформить проездные документы в первый день, тариф может изменяться несколько раз в день — по мере убывания из продажи свободных мест. Это необходимо, чтобы обеспечить наличие мест вплоть до отправления поезда. Стоимость услуги может быть скорректирована как в меньшую, так и в большую сторону в зависимости от спроса», — добавляет Родион Лебедев.

Билеты можно вернуть

В ФПК добавляют, что идущие в Краснодарский край поезда имеют высокий спрос в течение всего года. Но в последнее время значительно увеличился спрос на вагоны-купе и СВ-вагоны.

Кстати, раньше челябинцы ездили на юг прямым поездом до Анапы. Сейчас в Челябинске можно сесть только на проходящие поезда — из Екатеринбурга, из Томска, из Красноярска. При этом на поездах с динамическим ценообразованием купить билет с любой станции можно в первый же день продажи.

«Если человек нашел более привлекательные варианты поездки или цена снизилась, пассажир может вернуть билет, заплатив по 2,20 рубля за каждое место», — напоминает Родион Платонов.

Три дня в перчатках и маске

Также мы попросили железнодорожников рассказать, как они защищают своих пассажиров от заражения коронавирусом.

Нас заверили, что составы проходят обязательную санитарную обработку. Проводники чаще, чем раньше, убирают вагоны. Наряду с бытовой химией применяют дезсредства. Кроме того, в вагонах установили ультрафиолетовые бактерицидные лампы, которые обеззараживают воздух.

Тем не менее пассажиров настоятельно просят носить перчатки и маски, даже если вы едете к морю три дня. Перчатки и маски в поездке можно купить у проводников.

Этой зимой челябинцы также жаловались в УФАС на дорогие авиабилеты в столицу. Рост цен горожане связали с уходом «Аэрофлота» с этого направления. Авиакомпания передала обязательства по обслуживанию рейса из Челябинска в Москву дочернему предприятию «Россия». Пассажиров стали перевозить на бортах Superjet меньшей вместимости.

Перед сезоном отпусков ТФОМС Челябинской области напоминает, что в путешествие по России нужно брать полис обязательного медицинского страхования. Но перед выездом стоит проверить — является ли он действующим.