Центры поддержки участников СВО появятся еще в трех городах Южного Урала

Об этом Алексей Текслер сообщил на встрече с председателями городских и районных советов ветеранов

Сегодня, 25 ноября, глава Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с участниками областного учебно-методического семинара председателей городских и районных советов ветеранов. На ней губернатор озвучил итоги 2025 года и рассказал о мерах поддержки южноуральских ветеранов, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

В формате открытого диалога глава региона обсудил ключевые направления социальной политики и ответил на острые вопросы активистов. В приветственном слове Алексей Текслер отметил системообразующую роль ветеранского сообщества в патриотическом воспитании молодежи и консолидации гражданской позиции южноуральцев. Также губернатор поблагодарил общественников за волонтерскую деятельность, всестороннюю поддержку участников специальной военной операции.

«Правительство Челябинской области уделяет приоритетное внимание социальной поддержке ветеранов войны и труда, тружеников тыла, участников боевых действий, родственников погибших бойцов и другим категориям. Регион четко и своевременно выполняет все взятые на себя социальные обязательства и сумма финансирования социальных расходов ежегодно увеличивается», — отметил Алексей Текслер.

Было отмечено, что в регионе действует 140 мер поддержки для этой категории граждан, работают реабилитационные центры в медицинских организациях, на базе областного Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО в Челябинске открыто медицинское отделение. Также к открытию готовятся три филиала центра в Магнитогорске, Миассе, Златоусте.

Особое внимание в ходе беседы уделили медицинскому обслуживанию. Губернатор проинформировал о масштабной модернизации первичного звена здравоохранения, за время которого построили и капитально отремонтировали свыше 300 объектов, включая фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории. Министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская добавила, что каждый год увеличивается количество льготных категорий граждан, которым положено лекарственное обеспечение. Для удаленных территорий активно внедряются телемедицинские консультации.

Отвечая на вопросы, Алексей Текслер затронул тему развития инфраструктуры. Он сообщил, что по поручению президента в 26 муниципалитетах области построили или реконструировали 110 почтовых отделений, адаптированных для маломобильных групп населения.