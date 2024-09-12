Центры компетенций открылись в двух филиалах МИФИ в Челябинской области

Их работа позволит повысить качество подготовки молодых специалистов

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» открыла представительства сетевых Центров оценки и развития универсальных компетенций НИЯУ МИФИ. Они заработали на базе Трехгорного технологического института и Озерского технологического института. Это позволит повысить качество подготовки молодых специалистов в атомной отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Вам, студентам, аспирантам, молодым сотрудникам, необходимо узнать о себе то, что трудно узнать, если нет специального инструмента. Так же, как нам сложно понять, как мы выглядим, если у нас нет зеркала. Центр компетенций — это „зеркало“, в которое необходимо смотреть, чтобы увидеть свое „отражение“ и понять, что именно соответствует вашей личности. Каждый человек должен найти в жизни свой путь, и для этого необходимо лучше понимать самого себя», — подчеркнул ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко.

Отметим, что важный аспект работы Трехгорного технологического института и Озерского технологического института — подготовка кадров для ядерного оружейного комплекса ГК «Росатом». Открытие Центров компетенций позволит студентами филиалов НИЯУ МИФИ проходить диагностику своих надпрофессиональных навыков.

«НИЯУ МИФИ — добрый и надежный партнер проекта «Центры компетенций» и один из университетов, который дает возможность обучающимся максимально повысить уровень своих «гибких навыков» не только в рамках образовательных программ, но и внеучебной деятельности. Это позволяет готовить всесторонне развитые кадры, которых ждут в крупных корпорациях, таких как Росатом», — сказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

После тестирования для каждого участника будет сформирован индивидуальный профиль, на основе которого студенты получат рекомендации по развитию компетенций. Кроме того, сам Центр компетенций выступит «точкой входа» студентов в другие проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей».





Более 80% выпускников МИФИ трудоустраиваются на производственное предприятие «Маяк» — они успешно двигаются по карьерным траекториям, работают на ответственных должностях, руководят основными структурными подразделениями.

«Это еще раз подтверждает высокий уровень подготовки студентов и сформированность управленческих навыков. Но мир меняется очень быстро, скорость принятия решений становится высокой», — сказала директор по управлению персоналом ФГУП «ПО «Маяк» Ирина Дорогина.

По ее словам, чтобы своевременно, а лучше с опережением реагировать на современные вызовы, необходима структура, которая поможет молодым специалистам ориентироваться в мире многозадачности и подготовит специалиста с необходимыми управленческими навыками. Такой структурой и станут Центры компетенций, считает эксперт.