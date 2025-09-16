Челябинские школьники и студенты могут принять участие в сессии онлайн-уроков от Центробанка. Занятия пройдут в игровом формате, где ученики погрузятся в игровую вселенную «Город Финансов», выполнят миссии, научатся управлять деньгами. В финансовом пути их будут сопровождать финансовые супергерои-эксперты. 

Все уроки построены на реальных жизненных ситуациях. Здесь желающие смогут узнать, как открыть вклад, защититься от мошенников, разобраться в кредитах и выбрать страховку. 

«Занятия в интерактивном формате всегда интересны школьникам. Участники онлайн-сессии не просто смотрят урок, они участвуют в нем: отвечают на вопросы в реальном времени, видят результаты своих действий, соревнуются с другими классами»,— комментирует управляющая Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.
Первый урок проведет руководитель Службы защиты прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Вся сессия длится три месяца.