Центральный район Челябинска обработают от клещей

Акарицидные работы состоятся при благоприятных погодных условиях

В Челябинске в четверг, 12 мая, на территории Центрального района запланирована обработка от клещей. В мэрии уточнили, что мероприятия пройдут, если позволит погода, а также назвали список участков, где проведут работы.

Запланировано проведение акарицидной обработки по следующим адресам:

— поселок Благодатово (в местах примыкания к береговой линии реки Миасс);

— западная сторона транспортной развязки в микрорайоне Шершни по улице Гостевой;

— улица Тенистая (западная и восточная сторона) по улице Прибрежной до лога сброса паводковых вод с Карпового пруда (Шершни);

— береговая линия Шершневского водохранилища (западная и восточная сторона);

— лог реки Игуменки.

Жителям города напомнили, что противоклещевая обработка не гарантирует полной защиты от укуса клеща. Наиболее эффективным способом избежать заражения клещевым вирусным энцефалитом остается вакцинация и использование средств защиты от насекомых.

Ранее обработки прошли в других районах и общественных местах.