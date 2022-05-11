В Челябинске в четверг, 12 мая, на территории Центрального района запланирована обработка от клещей. В мэрии уточнили, что мероприятия пройдут, если позволит погода, а также назвали список участков, где проведут работы.
Запланировано проведение акарицидной обработки по следующим адресам:
— поселок Благодатово (в местах примыкания к береговой линии реки Миасс);
— западная сторона транспортной развязки в микрорайоне Шершни по улице Гостевой;
— улица Тенистая (западная и восточная сторона) по улице Прибрежной до лога сброса паводковых вод с Карпового пруда (Шершни);
— береговая линия Шершневского водохранилища (западная и восточная сторона);
— лог реки Игуменки.
Жителям города напомнили, что противоклещевая обработка не гарантирует полной защиты от укуса клеща. Наиболее эффективным способом избежать заражения клещевым вирусным энцефалитом остается вакцинация и использование средств защиты от насекомых.
Ранее обработки прошли в других районах и общественных местах.