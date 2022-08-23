Центральный район Челябинска обработают от клещей 23 августа

В городе проводят второй этап акарицидной обработки

Сегодня, 23 августа, в Центральном районе Челябинска запланировано проведение акарицидной обработки нескольких общественных пространств. В пресс-службе администрации города рассказали, какие территории обработают от клещей.

Сотрудники управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска обработают:

поселок Благодатово в местах примыкания к береговой линии реки Миасс;

западную сторону транспортной развязки в микрорайоне Шершни на улице Гостевой;

западную и восточную стороны улицы Тенистой от Прибрежной до лога сброса паводковых вод с Карпового пруда;

западную и восточную стороны береговой линии Шершневского водохранилища;

лог реки Игуменки.

При этом в мэрии напомнили, что противоклещевая обработка не гарантирует стопроцентной защиты от укуса клещей, поэтому горожанам следует быть внимательными и осторожными.

Ранее акарицидную обработку провели в Ленинском, Курчатовском, Металлургическом и Тракторозаводском районах.

Ближе к осени в Челябинской области снова активизировались клещи. Кандидат биологических наук Александр Лагунов объяснил журналисту ИА «Первое областное», почему опасные насекомые снова атакуют людей.