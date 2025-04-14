Централизованный архив медицинских изображений создают в Челябинской области

Медикам помогает искусственный интеллект

В Челябинской области продолжается масштабная модернизация рентгенологической службы. Регион приобретает современное цифровое рентгеновское оборудование, а также ведет оцифровку уже имеющихся аналоговых аппаратов. Все цифровые снимки будут храниться в центральном архиве медицинских изображений, обеспечивая доступ к ним для врачей всей области, сообщает Минздрав региона.

Министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская подчеркнула, что работа с центральным архивом значительно упрощается благодаря современным технологиям, в том числе искусственному интеллекту. ИИ помогает выявлять патологии и проводить измерения, экономя время врачей, а системы распознавания голоса ускоряют заполнение медицинской документации.

Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике МЗ ЧО Виктор Шкаредных отметил, что централизованное хранение снимков позволит проводить коллективные обсуждения сложных случаев.

Переход на цифровые системы рентгенографии обеспечит повышенную резкость изображений с возможностью масштабирования и 3D-реконструкции, отказ от пленки и химикатов, а также более высокую чувствительность детекторов по сравнению с пленкой. Кроме того, установка и обучение персонала занимают всего 1-2 дня, без необходимости дополнительных затрат на ремонт и переоборудование кабинетов.