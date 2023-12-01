Центр управления регионом предлагает южноуральцам обсудить насущные проблемы в прямом эфире

В канун прямой линии с губернатором Алексеем Текслером в ЦУРе состоится открытый диалог экспертов и жителей области

Центр управления регионом перед трансляцией прямой линии с губернатором Челябинской области в 2023 году представит уникальный формат, соединяющий аналитику, экспертное мнение и живое общение с людьми. Эфир начнется в 11:30 в паблике ЦУР, на канале ОТВ, сайте 1obl.tv и группах медиахолдинга «Гранада Пресс».

ЦУР расскажет, сколько и каких обращений поступало от южноуральцев на прямые линии губернатора. Какой формат обратной связи с главой региона предпочитают жители: видеообращение, звонок или письмо. А еще напомнит, как прямая линия меняла жизнь южноуральцев и какие решения были приняты. В студию ЦУР придут эксперты и сами жители.

Алексей Текслер начнет прямую линию 5 декабря. Свое обращение главе региона можно оставить: на сайте спроситекслера.рф, записав видеообращение или нажав на баннер «Задать вопрос», а также по телефону горячей линии 8-800-500-74-50.

Вопросы будут приниматься до конца прямой линии.

За трансляцией можно будет следить в паблике ЦУР Челябинской области, на телеканалах ОТВ, «Россия 24», «Урал 1» и 31‑й канал, радиостанциях «Радио России Южный Урал» и «Бизнес ФМ Челябинск», а также в интернете: на сайтах 1obl.tv, cheltv.ru, в группах медиахолдинга «Гранада Пресс», «Первый областной» и социальных сетях правительства Челябинской области.