Центр цифрового образования школьников «IT‑куб» откроют в Кыштыме

Строители уже приступили к капитальному ремонту здания

В сентябре 2022 года в Кыштыме планируют открыть «IT-куб». Школьники смогут изучать здесь основы программирования, робототехники, а также технологии виртуальной и дополненной реальности, сообщает пресс-служба администрации города.

Центр цифрового образования разместится в отдельном здании на улице Республики, 10. Сейчас в нем идет капитальный ремонт. На первом этаже здания разместят учебные классы, а на втором — выставочный зал и лекторий.

«На данном этапе бюджетные средства не привлекались. Ремонт начался в прошлом году. Активное участие в ремонте здания принимают два крупных кыштымских градообразующих предприятия: радиозавод и медеэлектролитный завод», — рассказала глава Кыштыма Людмила Шеболаева.

Необходимое для обучения школьников оборудование приобретут за счет средств федерального и областного бюджетов. Помимо «IT-куба» в здании разместится одна из муниципальных спортивных школ — для нее отремонтируют большой спортивный зал.