Центр Троицка остался без воды из‑за гидроудара

Местные власти готовят график подвоза воды к домам

Ночной скачок напряжения на очистных сооружениях водозабора привел к масштабной коммунальной аварии в Троицке. Как сообщили в пресс-службе мэрии, из-за этого скачка случился гидравлический удар в системе водоснабжения. В итоге жители всей центральной части города остались без воды. Троичане отмечают, что перед этой аварией уже были проблемы с водоснабжением в многоквартирных домах.

«В настоящий момент определены первичные мероприятия по ремонту участков сетей водоснабжения для скорейшего возобновления подачи воды по основным направлениям. Ведется работа по организации подвоза воды. График подвоза воды будет опубликован в ближайшее время», — сообщили в администрации города.

Информацию о том, сколько домов попали под отключение, а также о примерных сроках подачи воды в пресс-службе мэрии не предоставили. Тем временем местные жители, проживающие в 16-м квартале, рассказали ИА «Первое областное», что перед этой аварией уже были проблемы с подачей воды. Ее отключали на прошлой неделе несколько раз.