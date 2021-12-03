«Центр стоит». В Челябинске образовались пробки в восемь баллов

Водителям следует выбрать оптимальный маршрут

В пятницу вечером к окончанию рабочего дня в Челябинске образовались крупные дорожные заторы. Скопления машин зафиксированы онлайн-сервисами в центре города и на выездах из него. «Яндекс. Пробки» показывают загруженность дорог в восемь баллов. Рассказываем, на каких развязках и улицах не стоит терять время в пробках.

В центре города крупные пробки зафиксированы на пересечении улиц Свободы и Российской с проспектом Ленина. В центр и на Северо-Запад стоят улицы от Курчатова и Энгельса до Труда, Свердловский проспект — от пересечения с улицей Воровского и до проспекта Ленина, улица Цвиллинга — от Плеханова и также до Труда и обратно. «Стоит» и сама улица Труда от развязки с улицей Свободы до кольца на Свердловском проспекте.

Затруднено движение машин по улицам Худякова и Лесопарковой к Челябинскому бору.

Крупная пробка образовалась на улице Куйбышева и на Косарева до Комсомольского проспекта.