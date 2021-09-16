Центр «Сириус» предложил проводить Всероссийскую олимпиаду для школьников по всем предметам на своей площадке

Сейчас дистанционный формат предусматривает соревнования по шести дисциплинам

Образовательный центр «Сириус» предлагает проводить на своей платформе первый этап Всероссийской олимпиады школьников не только по шести предметам, но и по остальным дисциплинам. Об этом сообщила ТАСС руководитель центра Елена Шмелева.

К проекту смогут присоединиться до пяти миллионов учащихся из 65 субъектов России. Сейчас дистанционный формат предусматривает соревнования по шести дисциплинам: физике, биологии, химии, астрономии, математике и информатике. В Челябинской области филиалом «Сириуса» является «Курчатов Центр», там эту идею поддержали.

«Всероссийская олимпиада школьников — самое крупное интеллектуальное состязание в стране. А внедрение дистанционного формата в школьном этапе делает олимпиаду доступной и привлекательной для еще большего количества участников. И конечно, это повысит качество организационно-методического проведения олимпиады на территории Челябинской области», — прокомментировала руководитель «Курчатов Центра» Светлана Чистякова.

Задания, которые необходимо выполнить школьникам, разработаны так, что специальной подготовки для их прохождения не требуется.

«Мы даем каждому попробовать себя, оценить предмет. Сейчас задания направлены на один-два шага в сторону от школьной программы для нестандартного видения или применения того или иного предметного знания», — рассказала Елена Шмелева.

В Челябинской области школьники активно участвуют в различных олимпиадах. По числу победителей и призеров на сегодня регион входит в топ-10 по России.

«Челябинская область ежегодно занимает 5—6-ю позицию в российском рейтинге по количеству победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. В 2021 году в ее заключительном этапе приняли участие 123 школьника по 24 общеобразовательным предметам. Из них 47 стали призерами, 11 — победителями. По сравнению с предыдущими годами их число возросло. Так, в 2018/2019 учебном году насчитывалось восемь победителей», — отметила начальник управления общего образования регионального Минобрнауки Елена Тюрина.

Например, в академическом лицее Магнитогорска только за прошлый год 28 ребят стали победителями регионального этапа всероссийской школьной олимпиады по разным предметам.

«У нас работа олимпиадных команд начинается не с сентября, с началом учебного года. Мы работаем с ними постоянно, работаем на перспективу. Сейчас уже даже начальная школа подключается к этой работе. И команда собирается с запасом, то есть кто-то в этом году уже побеждает на олимпиадах, а кто-то готовится и „выстрелит“ в будущем году», — рассказала директор лицея Гульнара Мочалина.

Кроме того, у нас есть Школа олимпиадного резерва, куда входят победители и призеры олимпиад. В течение года с ними дополнительно занимаются лучшие педагоги области. Отметим, с 28 сентября по 29 октября для учащихся 4—11-х классов на онлайн-платформе «Сириус. Курсы» будут открыты туры, доступные к прохождению.