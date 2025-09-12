Центр общественного наблюдения посетил глава Челябинска Алексей Лошкин

Он ознакомился с работой общественных наблюдателей

Центр общественного наблюдения посетил глава Челябинска Алексей Лошкин. Он ознакомился с работой общественных наблюдателей, также ему рассказали о сигналах, которые поступали на горячую линию в течение дня.

Глава Челябинска осмотрел видеостену, транслирующую в режиме реального времени все, что происходит на избирательных участках.





«Сегодня ровно в 8:00 все 466 избирательных участков открылись. Все участки обеспечены необходимым количеством участников: это и наблюдатели, и волонтеры, собственно, те люди, которые помогают проголосовать нашим жителям. Везде соблюдается меры повышенной безопасности», — уточнил Алексей Лошкин.

Алексей Лошкин сегодня, 12 сентября, проголосовал очно на своем избирательном участке.