Центр общения для людей старшего поколения открыли в Кыштыме

Он работает при отделении Социального фонда

В Кыштыме 24 апреля на базе клиентской службы Отделения Социального фонда России по Челябинской области открыт Центр общения старшего поколения. Всего на территории региона сегодня действуют 24 подобных, рассказали в пресс-службе ведомства.

На базе центра будут проходить встречи и лекции, мастер-классы, уроки по компьютерной грамотности. А в ближайшее время — мероприятия, приуроченные к 80-летию Великой Победы.

Центр общения старшего поколения работает на улице Ленина, 5а с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, а в пятницу — до 15:45.

Программу мероприятий можно узнать в отделении СФР. Посещение центра — бесплатное.