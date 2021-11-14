Центр мониторинга Челябинской области победил во всероссийском экологическом конкурсе

Всего назвали победителей в 27 номинациях

Центр мониторинга Челябинской области стал победителем III Всероссийкого конкурса «Надежный партнер — Экология». Итоги подвели 12 ноября, сообщили в пресс-службе Совета Федерации.



Победителей назвали в 27 номинациях. Как отметил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и глава оргкомитета конкурса Алексей Майоров, все проекты-победители доказали состоятельность, эффективность и потенциал для дальнейшего тиражирования.

Всего к участию в конкурсе была одобрена 291 заявка. Эксперты оценивали проекты, которые были реализованы в 2020 году.

Напомним, открытие Центра экологического мониторинга Челябинской области состоялось в 2017 году. В декабре 2020 года там появилось новое подразделение — территориальный информационно-аналитический центр наблюдения за воздухом. Тогда губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично осмотрел новый объект. Пока новое подразделение областного Центра экологического мониторинга контролирует обстановку только в Челябинске, однако в течение нескольких лет сеть его наблюдательных постов появится во всех городах Южного Урала. В январе этого года губернатор доложил об экологической обстановке в регионе вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко.