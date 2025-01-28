Центр культурного развития в Карабаше откроют в мае 2025 года

Текущий этап строительства долгожданного в городе объекта осмотрел губернатор

Сегодня губернатор Алексей Текслер работает в Карабаше. Первая точка поездки — осмотр текущего этапа строительства будущего Центра культурного развития, здание которого возводится в рамках госпрограммы «Развитие культуры в Челябинской области», передает корреспондент ИА «Первое областное».





Этот объект по-настоящему долгожданный для города, говорит директор МКУК «ЦГМ КГО» Елена Сивкова.





«Центр культурного развития мы ждали не менее двух десятилетий, и он наверняка станет для города точкой притяжения для людей всех возрастов. Будут работать кружки, будет очень классный танцевальный класс — здесь созданы условия не только для детей, но и для маломобильных категорий населения. Осталось до конца довести именно строительные работы и оборудовать все кабинеты», — рассказала Елена Сивкова.

В здании, помимо танцевального зала и трех универсальных классов, предусмотрены помещение для проведения выставок и многофункциональный зрительный зал почти на 200 мест, обеспеченный световым и музыкальным оборудованием и современным пиксельным экраном.

Сейчас в Центре культурного развития не хватает мебели: осталось приобрести столы, стулья, пуфики, полки и шкафы. Губернатор Алексей Текслер поручил ускорить этот процесс, чтобы к открытию, которое запланировано на май 2025 года, все было готово.





«Перед нами стоит задача — привлечь как можно больше детей к формату допобразования, чтобы они занимались по разным направлениям. Должен быть новый импульс развития культуры и творчества в городе», — сказал глава региона.