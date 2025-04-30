Центр изучения искусственного интеллекта откроют в Челябинске

Программы обучения для него разработают преподаватели ЮУрГУ и индустриальные партнеры вуза

ЮУрГУ получил грантовую поддержку в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» на создание Центра образовательных программ топ-уровня в сфере искусственного интеллекта «ВиртУМ», сообщает пресс-служба вуза.

«Нашу заявку поддержал Сбер, выделив значительную сумму для софинансирования проекта, а также компания 3DiVi и компания „Инновации — детям“. Все они примут участие в разработке образовательной программы для центра», — рассказал ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.



Уже в сентябре после конкурсного отбора к учебе приступят первые 155 студентов. Индустриальные партнеры университета будут активно вовлечены в реализацию проекта по подготовке специалистов мирового уровня в сфере ИИ.

Срок реализации гранта — шесть лет.