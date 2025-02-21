Центр гуманитарной помощи открылся в Челябинске

Оказать помощь и получить ее можно при храме Пантелеймона

В Челябинске открылся Центр гуманитарной помощи для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Встреча человека с Богом происходит ежедневно, ежесекундно. Он призывает нас быть милосердными. Мы откликаемся на те слова, которые говорит нам Бог. Необходимо помогать ближним и людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации», — благословил начинание митрополит Алексий.

Гуманитарную помощь в центр приносят жертвователи. Кто-то готов отдать хорошую одежду, кто-то готов оплатить приобретение медицинских препаратов, средств по уходу за тяжелобольными. Поддержка у центра не оскудевает, ведь смысл жизни любого верующего христианина — это помощь ближнему. Так человек становится лучше, ближе к Богу.

«Центр оказывает помощь разным слоям населения. Это могут быть многодетные мамы, одинокие старики — любой человек в сложной ситуации. В центре можно получить продукты, одежду, средства по уходу за больными, даже некоторые медикаменты. Есть памперсы, ходунки, коляски и для детей, и для пожилых людей», — рассказывает священник Павел Курбатов, руководитель отдела социального служения Челябинской епархии.

В дальнейшем епархиальный центр поддержки населения в храме Пантелеймона станет главным в сети пунктов гуманитарной помощи. Координатором работы гуманитарного центра стала сестра милосердия Татьяна Юсуфова.

«Служба сестер милосердия челябинской епархии уже работает в больницах, домах ребенка. В новом центре мы будем общаться с просителями, с жертвователями, набирать волонтеров. Некоторым людям требуется простое человеческое общение. Особенно бабушкам», — говорит Татьяна Юсуфова.

Жертвователем может стать каждый челябинец. Центр находится по адресу ул. Российская, 59.