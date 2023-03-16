Центр допобразования откроется на базе челябинского межуниверситетского кампуса

Там займутся переподготовкой специалистов под нужды южноуральских предприятий

Студенты бакалавриата и специалитета будут учиться по программам проектного обучения в будущем межуниверситетском кампусе Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе ЮУрГУ, где прошло заседание рабочей группы кампуса «Образование», обучение ребят будет проходить совместно с предприятиями-партнерами. Что касается магистров, то для них запустят сетевые программы: они позволят проводить научные исследования с помощью ресурсов всех вузов, которые войдут в кампус.

«Участники рабочей группы проработали вопрос взаимодействия в области образования в новом кампусе. На сегодняшний день ведется большая работа по заполнению „Дорожной карты“, готовятся новые уникальные программы, которые объединят компетенции всех вузов», — отметила проректор по образовательной деятельности ЮУрГУ Марина Потапова.

Также в челябинском межуниверситетском кампусе планируется создать Центр дополнительного образования, который займется переподготовкой кадров для южноуральских предприятий. В обсуждении будущего наполнения кампуса приняли участие представители Южно-Уральского госуниверситета, ЧелГУ, МГТУ имени Носова, ЮУГМУ, ЮУрГАУ и Международного института дизайна и сервиса.

Месяц назад в Челябинске прошла большая стратегическая сессия, где определяли наполнение межуниверситетского кампуса мирового уровня. С проектом ознакомился министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, который подчеркнул, что самое сложное в создании кампуса — объединить роли разных университетов и выработать общую повестку.

Президент Владимир Путин поручил создать в нашей стране целую сеть таких кампусов — не менее 25 учреждений до 2030 года. Челябинский кампус — комплекс зданий, который появится неподалеку от ЧелГУ: административный центр, научные лаборатории, площадки для производственных и экспериментальных проектов. Первые две гостиницы должны быть сданы уже в следующем году, а полностью проект завершат к концу 2025 года. Недавно южноуральцам предложили выбрать название для челябинского кампуса.