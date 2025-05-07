В Челябинске в День Победы, 9 мая, пройдет большое количество праздничных мероприятий. Для их проведения движение в центре города ограничат. Какие-то участки будут закрыты несколько часов, а какие-то — с раннего утра и до позднего вечера. Подробнее рассказали в пресс-службе мэрии.
С шести часов утра до 23:00 будет закрыт участок улицы Тимирязева от Елькина до Цвиллинга.
С 6:00 до 16:00 движение ограничат на следующих участках:
- на проспекте Ленина от улицы Свободы до Лесопарковой;
- на улице Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;
- на Елькина от Тимирязева до Воровского;
- на Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса;
- на Коммуны от Свободы до Цвиллинга.
Во второй половине дня — с 15:00 до 23:00 — закроют участки:
- улицы Братьев Кашириных от Краснознаменной до Кирова;
- улицы Каслинской от улицы 8 Марта до Братьев Кашириных;
- улицы Красной от Труда до 8 Марта.
С 20:00 до 23:00 движение ограничат:
- на улице Братьев Кашириных от Краснознаменной до Российской;
- на Свердловском проспекте от проспекта Победы до проспекта Ленина;
- на Каслинской от проспекта Победы до улицы 8 Марта;
- на Кирова от проспекта Победы до Труда;
- на Труда от Энгельса до Свободы;
- на улицах Карла Маркса и Коммуны от Красной до Свободы;
- на улице Красной от проспекта Ленина до 8 Марта;
- на улицах Васенко, Елькина, Цвиллинга, Советской и Пушкина от проспекта Ленина до Труда.
Напомним, в Челябинской области ко Дню Победы приурочено более пяти тысяч различных мероприятий. В сам праздничный день состоятся торжественное построение войск, праздничный концерт, пройдет шествие Бессмертного полка. Также челябинцам будут бесплатно показывать военные фильмы.