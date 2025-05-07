Центр Челябинска закроют для транспорта 9 мая

Где-то ограничения будут действовать несколько часов, а где‑то — весь день

В Челябинске в День Победы, 9 мая, пройдет большое количество праздничных мероприятий. Для их проведения движение в центре города ограничат. Какие-то участки будут закрыты несколько часов, а какие-то — с раннего утра и до позднего вечера. Подробнее рассказали в пресс-службе мэрии.

С шести часов утра до 23:00 будет закрыт участок улицы Тимирязева от Елькина до Цвиллинга.

С 6:00 до 16:00 движение ограничат на следующих участках:

на проспекте Ленина от улицы Свободы до Лесопарковой;

на улице Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;

на Елькина от Тимирязева до Воровского;

на Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса;

на Коммуны от Свободы до Цвиллинга.

Во второй половине дня — с 15:00 до 23:00 — закроют участки:

улицы Братьев Кашириных от Краснознаменной до Кирова;

улицы Каслинской от улицы 8 Марта до Братьев Кашириных;

улицы Красной от Труда до 8 Марта.

С 20:00 до 23:00 движение ограничат:

на улице Братьев Кашириных от Краснознаменной до Российской;

на Свердловском проспекте от проспекта Победы до проспекта Ленина;

на Каслинской от проспекта Победы до улицы 8 Марта;

на Кирова от проспекта Победы до Труда;

на Труда от Энгельса до Свободы;

на улицах Карла Маркса и Коммуны от Красной до Свободы;

на улице Красной от проспекта Ленина до 8 Марта;

на улицах Васенко, Елькина, Цвиллинга, Советской и Пушкина от проспекта Ленина до Труда.

Напомним, в Челябинской области ко Дню Победы приурочено более пяти тысяч различных мероприятий. В сам праздничный день состоятся торжественное построение войск, праздничный концерт, пройдет шествие Бессмертного полка. Также челябинцам будут бесплатно показывать военные фильмы.