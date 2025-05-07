Центр Челябинска встал в «красную» пробку

Люди объезжают перекрытые из‑за репетиции 9 Мая улицы

«Красные» пробки заполонили центральные улицы Челябинска. Заторы начались после введения перекрытий на время генеральной репетиции построения войск Челябинского гарнизона с прохождением военной техники.

По городу заторы оцениваются в 5 баллов, но вот центр весь стоит. Как передает корреспондент ИА «Первое областное», пробка на Труда тянется от улицы Красной до Российской — смотрите видео в нашем телеграм-канале. Не лучше обстановка на Свободы, Сони Кривой, Пушкина, Тимирязева, Воровского, развязке у цирка и Свердловском проспекте.

Фото: 2ГИС

Напомним, движение на участках улиц Цвиллинга, Елькина, Воровского и проспекта Ленина перекрыли до 18:00.