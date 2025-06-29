Центр Челябинска продолжает преображаться: в эти выходные там расставляют кашпо с цветами, выращенными на бывшей городской свалке. Часть работы уже выполнена, сообщили в администрации города.
«Посмотрите, сколько ярких красок добавили Челябинску наши „горзеленхозовцы“. То ли еще будет! Только за выходные по центру города расставят 45 таких кашпо»,— уточнили в мэрии.
Антивандальные кашпо устанавливают в районе площади Революции в местах видимости систем видеонаблюдения. Горожан призывают бережно относиться к благоустройству города и не выкапывать цветы.