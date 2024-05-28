Центр Челябинска украсили кашпо с петуньями

До конца недели вдоль дорог разместят 2700 кашпо

Центр Челябинска начали украшать сезонными цветами. До конца недели вдоль дорог на проспекте Ленина и смежных улицах появятся кашпо с ампельными петуньями разных цветов. Как отметили в мэрии Челябинска, такое массовое украшение города цветами проходит впервые.

«Всего вдоль дорог будут размещены 2700 кашпо с десятками тысяч ампельных петуний — неприхотливых цветов, радующих глаз яркими красками. Мы очень надеемся, что челябинцы вместе с нами будут сохранять это красочное убранство»,— прокомментировали в мэрии.

Следить за цветами будут специалисты городского учреждения «Горзеленхоз». Они будут подкармливать их, поливать и при необходимости делать обрезку.