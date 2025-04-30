Центр Челябинска перекроют для автомобилистов на девять часов 1 мая

Движение ограничат с раннего утра

В центре Челябинска в четверг, 1 мая, в День Весны и Труда, ограничат движение транспорта с шести часов утра до 15:00 для проведения эстафеты и велогонки, сообщили в пресс-службе городской ГАИ.

Временные ограничения введут на следующих участках:

на проспекте Ленина от Лесопарковой до Цвиллинга;

на улице Коммуны от Лесопарковой до Энгельса;

на улицам Энтузиастов и Лесопарковой от Сони Кривой до Коммуны;

на улице Энгельса от Сони Кривой до проспекта Ленина;

на улице Тернопольской от Сони Кривой до проспекта Ленина;

на улице Красной и Свердловском проспекте от Сони Кривой до Труда;

на улице Володарского от проспекта Ленина до Труда;

на улице Воровского от площади Революции до Сони Кривой.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Общественный транспорт на время ограничения движения последует по измененным маршрутам.

Водителей просят не парковать свои автомобили на участке проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до Цвиллинга. Оставленные машины эвакуируют в ночь на 1 мая.