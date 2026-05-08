Центр Челябинска перекроют 9 мая для проведения праздничных мероприятий

Ограничения начнут вводить с 7 утра

В День Победы, 9 мая, перекроют центральные улицы Челябинска для проведения праздничных мероприятий, посвященных 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Уже с 7:00 автомобили не смогут проехать по участку проспекта Ленина (от улицы Свободы до Красной), по улице Воровского (от Тимирязева до проспекта Ленина), Елькина (от Тимирязева до Воровского), Тимирязева (от Елькина до Цвиллинга), а также по улице Цвиллинга (от Тимирязева до Маркса). Ограничения будут действовать до 13:00, сообщают в мэрии.

С 7:00 до 23:00 закроют улицу 8 Марта на участке от Каслинской до Кирова. С 15:30 до 23:00 под ограничения попадут улицы Братьев Кашириных (от Краснознаменной до Кирова), Каслинская (от 8 Марта до Братьев Кашириных) и Красная (от Труда до 8 Марта).

Самые масштабные перекрытия введут с 20:00 до 23:00. В этот период запретят движение по улице Братьев Кашириных от Краснознаменной до Российской, по Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина, по Каслинской от проспекта Победы до 8 Марта, по Кирова от проспекта Победы до Труда. Также проезд закроют по улице Труда от Энгельса до Свободы, по Карла Маркса и Коммуны (в обоих случаях от улицы Красной до Свободы), по улице Красной от проспекта Ленина до 8 Марта. Еще на пяти улицах закроют участки от проспекта Ленина до Труда: на Васенко, Елькина, Цвиллинга, Советской, а также Пушкина.

Власти советуют автомобилистам заранее планировать маршруты и учитывать временные неудобства.