Центр Бакала затопило водой с запахом канализации

Версии горожан и властей об источнике жидкости разнятся

Город Бакал Саткинского района топит водами неизвестного происхождения. Жители сообщают, что по улицам текут ручьи с характерным запахом канализации. Мэрия отрицает аварию на коллекторе и утверждает, что поток возник из-за выхода на поверхность грунтовых вод во время строительства нового путепровода. В причинах коммунального происшествия разбиралось ИА «Первое областное».

Бакальцы говорят, что вода бежит по центру города уже несколько дней. Елена Василова в беседе с корреспондентом ИА «Первое областное» рассказала о трех ручьях, текущих из верхней части города в нижнюю по улице Ленина. Вода течет со стороны нового моста. Затопление улицы также подтвердила другая горожанка — Елена Октябрьская.

По словам Елены Василовой, рядом с потоками пахнет канализаций. Запах идет со стороны рынка.

«Если прогуляться по городу, во многих местах города пахнет канализацией», — уточнила она.

Мы обратились за комментарием к главе Бакала Андрею Зарочинцеву. Он заверил, что о прорыве сточных вод речи не идет.

«В настоящее время у нас есть прорыв водопроводной трубы в районе школы № 8. Труба гнилая и периодически протекает. Мы ставим хомуты, а потом течь появляется в другом месте. Когда закончится подготовка к отопительному сезону, коммунальщики займутся этой трубой и заменят ее. Второй источник подтопления — это новый путепровод. Видимо, при производстве работ на поверхность вышел один из родников, которых у нас очень много. Сейчас мы думаем, как этот родник направить в ливневку», — рассказал Андрей Зарочинцев.

Глава города затруднился объяснить происхождение запаха канализации, о котором говорят горожане. Елена Василова не исключает, что поток действительно возник из-за аварии или строительных работ, но мог смешаться с содержимым канализационных коллекторов.

Напомним, что масштабный разлив канализационных вод случился в Бакале в начале этого года. Аварию, причиной которой стал забившийся коллектор, устраняли две недели.

Ранее на этой неделе мы писали, что в Коркино возбудили уголовное дело после затопления фекальными водами подвала жилого дома.