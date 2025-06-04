Царская ярмарка пройдет в Челябинской области после векового перерыва

Село Булзи готовится к празднику в Троицкую родительскую субботу

7 июня в селе Булзи Каслинского района пройдет Царская ярмарка, организованная Покровским храмом. Ярмарка приурочена ко дню памяти святых Константина и Елены и станет первой подобной после революции.

Село Булзи, с богатой историей и духовным наследием, переживает период возрождения традиций. Когда-то процветающее поселение с населением около 5 тысяч человек, сегодня село Булзи насчитывает менее тысячи жителей. Несмотря на это, дух села жив, и ярким тому подтверждением является возобновление ярмарочных гуляний.

Покровский храм, которому около 200 лет, является духовным центром села Булзи. В храме три придела: Царский, Покровский и Сретенский. В честь них до революции проводили ярмарки, собиравшие жителей со всей округи. Долгое время, после 20-х годов, эта традиция была забыта.

В последние годы, благодаря усилиям местных жителей и Покровского храма, ярмарочные традиции возрождаются. В октябре 2024 года прошла Покровская ярмарка, в феврале этого — Сретенская. И вот 7 июня впервые состоится долгожданная Царская ярмарка, которая обещает стать настоящим праздником для всех жителей и гостей села.

«Будем собирать людей, возрождать традиции», — рассказала Первому областному информагентству монахиня Феодосия.

Гостей ждет большой выбор фермерских продуктов, поделок ручной работы и вкусная монастырская каша. Также на ярмарке выступят творческие коллективы.

Организаторы приглашают ремесленников, фермеров и артистов присоединиться к празднику.

Автор: Дарья Давтян