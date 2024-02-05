«Труд» заменит уроки технологии в российских школах

Новый предмет появится в расписании с 1 сентября 2024 года

Замена уроков технологии на «труд» коснется учеников начального и среднего общего образования в российских школах. При этом привычного разделения на уроки для мальчиков и девочек больше не будет, как сообщает замминистра Минпросвещения Татьяна Васильева.

Труды будут включать в себя два модуля — обязательный и вариативный. В число обязательных для изучения тем войдут производство и технология, компьютерная графика и черчение, технология обработки металлов и пищевых продуктов, робототехника и 3D-моделирование. Отдельно родители смогут выбрать для своих детей и современные программы, обучающие животноводству, растениеводству, авиамоделированию или же медиатехнологиям.

По словам Татьяны Васильевой, такая практика должна подарить мальчикам возможность изучать готовку, обработку продуктов питания и построение рациона, если у них есть такая потребность. И наоборот, девочки при желании смогут познакомиться с базовыми знаниями в черчении, моделировании и столярных работах и развить свои способности без посещения дополнительных платных кружков.

Нововведения поддержала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. По ее словам, «родители сейчас специально водят своих детей на кружки, где дети могут развивать навыки работы своими руками». Изменения в образовательной программе позволят школьникам обучиться ручной работе, что «важно для полноценного развития подрастающего поколения».