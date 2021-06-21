Тротуары вдоль Комсомольского проспекта выложили галькой

Для Челябинска это ноу-хау в сфере благоустройства

В Челябинске на второстепенных дорожках вдоль Комсомольского проспекта опробовали новое тротуарное покрытие. Дорожки теперь посыпаны галькой мелкой фракции, ее плотно скрепляет специальный полимер. Покрытие представляет собой единое полотно. Об этом рассказал заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров в телеграм-канале.

«Полимер плотно сцепляет гальку, обеспечивая ровное крепкое покрытие. В прошлом году заложили при проектировании второстепенных дорожек вдоль Комсомольского проспекта. Тонкий пластиковый бордюр по краям добавляет изящности конструкции», — написал Александр Егоров.

Его пост собрал комментарии челябинцев — и одобрительные, и сомневающиеся. Некоторых читателей смущает возможность ходить по таким дорожкам на тонких каблуках, а кого-то — перспектива чистить снег зимой. И всё же положительных отзывов больше.



«Какая красота! Приятно глазу, и пыли нет. Где это? Жаль, что у „Трактора“ серой щебенки насыпали, выглядит инородно», — написала отзыв на телеграм-пост челябинка.

Напомним, в этом году на Комсомольском проспекте идет масштабный ремонт дорожного покрытия и благоустройство прилегающей территории.