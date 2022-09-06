Тропы нацпарка «Зигальга» промаркировали светящейся в темноте лентой

Метки появились на деревьях

В Челябинской области на территории национального парка «Зигальга» появилась световозвращающая маркировка. Метки можно увидеть на деревьях, растущих по пути к горе Поперечной. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Маркировки делают с помощью специальной ленты, которая светится в темноте.

«Пока подобные ориентиры размещены на 50-метровом участке и отлично показали себя в полевых испытаниях. Тем не менее мы не рекомендуем передвигаться по территории национального парка в темноте», — добавили в пресс-службе НП «Зигальга».

Туристам объяснили, что многие дикие животные выбирают для охоты именно темное время суток.

Напомним, с 1 сентября билеты в национальные парки «Зигальга» и «Таганай» подорожали и стали стоить 160 рублей. Льготы на посещение остаются для многодетных семей, школьников и дошкольников, пенсионеров и малоимущих — для них вход бесплатный.