Троллейбусы и трамвай из Челябинской области вышли на маршруты в Санкт-Петербурге

Губернатор Северной столицы презентовал их своим землякам

Новые трамваи «Поларис» и троллейбус «Синара» вышли на маршруты в Санкт-Петербурге. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.

Все машины выпущены на предприятиях Челябинской области.

Трехсекционные двухкабинные трамваи «Поларис» производит Усть-Катавский вагоностроительный завод. Трамвай имеет по пять дверей с каждой стороны и рассчитан на 288 пассажиров. В Питере будут ездить четыре таких вагона.

А низкопольный троллейбус «Синара-6254» выпущен челябинским холдингом «Синара — транспортные машины».





«Особенность троллейбуса „Синара“ — запас автономного хода до 30 километров. Благодаря этому повысим транспортную доступность — троллейбусы будут выходить на адреса, где нет контактной сети», — пообещал Александр Беглов.

Северная столица получит 20 троллейбусов из Челябинска.