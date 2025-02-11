Новые трамваи «Поларис» и троллейбус «Синара» вышли на маршруты в Санкт-Петербурге. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.
Все машины выпущены на предприятиях Челябинской области.
Трехсекционные двухкабинные трамваи «Поларис» производит Усть-Катавский вагоностроительный завод. Трамвай имеет по пять дверей с каждой стороны и рассчитан на 288 пассажиров. В Питере будут ездить четыре таких вагона.
А низкопольный троллейбус «Синара-6254» выпущен челябинским холдингом «Синара — транспортные машины».
«Особенность троллейбуса „Синара“ — запас автономного хода до 30 километров. Благодаря этому повысим транспортную доступность — троллейбусы будут выходить на адреса, где нет контактной сети», — пообещал Александр Беглов.
Северная столица получит 20 троллейбусов из Челябинска.