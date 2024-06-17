Троллейбусный цех в Челябинске возобновляет работу после утреннего пожара

Сообщается, что производственную линию завода огонь не повредил

Цех по производству троллейбусов в Челябинске возобновил работу после пожара. Огонь не нарушил работоспособность производственной линии, ущерба в части готовой продукции и технологического оборудования также удалось избежать, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе Челябинского завода городского транспорта.

Напомним, горение в районе южных ворот сборочного цеха обнаружили сотрудники завода сегодня, 17 июня, в 8:30. Персонал эвакуировался, было оповещено региональное подразделение МЧС.

«Благодаря быстрому прибытию пожарных и началу тушения существенного материального ущерба удалось избежать: обгорели ворота и часть стены цеха с наружной стороны. Никто из сотрудников не пострадал. В 9:30 пожар был ликвидирован, продолжена проливка места возгорания, составлена карта ЧС. В 11 часов цех возобновил работу», — рассказали в пресс-службе завода.

Ранее сообщалось, что огонь охватил площадь около 350 кв. метров.

Обстоятельства и причины возгорания установит пожнадзор.