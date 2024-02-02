Троллейбус № 16 приостановит работу в Челябинске

Расписание еще шести маршрутов будет скорректировано

С понедельника, 5 февраля, в Челябинске приостанавливается работа троллейбуса № 16 АМЗ — Первоозерный. Это связано с реконструкцией троллейбусного депо и работами по модернизации контактной сети, сообщает комитет дорожного хозяйства города.

Также будет скорректировано расписание троллейбусных маршрутов № 5, 10, 12, 14, 17, 25. Актуальное расписание будет доступно на сайте gortrans74.ru, в сервисах «2ГИС» и «Яндекс. Карты».

На время ограничений челябинцам предлагают воспользоваться автобусами № 14, 47, 51, 172 и троллейбусами № 5, 7, 12 и 19.