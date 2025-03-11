Троллейбус 16 АМЗ — ЖБИ вернется на привычный маршрут уже в апреле

Девять новых машин будут ходить каждые 15—20 минут

В Челябинске продолжается модернизация троллейбусного хозяйства: в апреле на маршрут № 16 АМЗ — ЖБИ выйдут девять новых машин, сообщает Служба организации движения.

Запуск маршрута разгрузит транспорт, связывающий Тракторозаводский район с центром и АМЗ, а также следующий в промзону по Героев Танкограда. Низкопольные троллейбусы помогут маломобильным пассажирам комфортно добираться до городской больницы № 1 и областной больницы.

В первый рейс по будням троллейбус № 16 будет отправляться в 05:52, от ЖБИ — в 06:14; последний — от АМЗ в 22:37, от ЖБИ — в 22:44.

Первый рейс в выходные от АМЗ будет отправляться в 06:07, от ЖБИ — в 06:28; последний в выходные — от АМЗ в 22:17, от ЖБИ — в 21:54.