Троицкое общежитие с затопленным стоками подвалом капитально отремонтируют

Местный МУП будет отвечать за обслуживание домов без «управляек»

Бывшая «общага» на улице Дерибаса, 30а в Троицке будет отремонтирована в период 2024—2026 годов. Об этом заявили в администрации города, чьи чиновники провели собрание с собственниками квартир. Этот дом печально известен тем, что минувшим летом там затопило подвал, что называется, продуктами жизнедеятельности человека. Когда из подвала стали убирать зловонную массу, то ее просто выливали под окна. После реакции мэрии подрядчик вывез дурнопахнущие отходы, а теперь власти Троицка намерены взять на свой баланс все проблемные дома в городе, где нет управляющих компаний.

В бывшем общежитии 129 из 160 квартир находятся в собственности. Управляющей организации здесь нет, так как сами жители не платят за содержание имущества. Дом включили в программу капремонта, работы должны были начаться, но подрядчик не приступил к ним. Причиной тому стала позиция фонда капремонта, где усомнились в том, нужно ли там наводить порядок. Специальная организация обследовала строительные конструкции и пришла к выводу: здание можно использовать и дальше, если провести капитальный ремонт.





«На встрече жителям дома разъяснили, что капитальный ремонт дома внесен в краткосрочную программу. Работы запланированы на 2024—2026 годы. Было отмечено, что жильцам не стоит забывать про ответственность за свое имущество. Во время подготовки и в период проведения капитального ремонта стоит быть бдительными и обращаться в полицию о случаях вандализма и воровства в доме», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас в Троицке находятся 23 проблемных дома, где до сих пор нет управляющих компаний. Конкурсы по выбору «управляйки» ничего не дают, так как на них никто не заявляется. В администрации прямо заявили, что жители таких зданий просто неплатежеспособны. Тем не менее делать что-то нужно, поэтому местный коммунальный МУП пройдет через реорганизацию. Он получит право на управление многоквартирными домами и сможет участвовать в конкурсах. Ближайший конкурс состоится 13 октября, но отопительный сезон из-за этого все равно не должен сорваться.

«У всех 23 многоквартирных домов, жители которых не выбрали способ управления своим домом, назначены организации из числа управляющих компаний на проведение аварийного обслуживания. Ежегодно указанные дома, в том числе № 30а по улице Дерибаса, готовятся к отопительному сезону», — резюмировали в администрации.

Кстати, с серьезными коммунальными проблемами столкнулись в Коркино, где после обильных дождей стало топить подвалы в полусотне домов. Силовики уже возбудили уголовное дело по статье «Халатность», а местные власти кивают на ресурсоснабжающую организацию. Кроме того, челябинский поселок Стройгородок-2 страдает от отсутствия нормального водоснабжения. Жителям приходится набирать трехлитровую банку по 20—30 минут.