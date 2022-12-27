Троицкая мэрия заключила контракт на ликвидацию несуществующей свалки

Ошибка вкралась в документы из‑за устаревших данных

Власти Троицка Челябинской области взялись ликвидировать на территории города 32 несанкционированные свалки. Однако не проверили актуальность данных о них, в результате в муниципальный контракт попала как минимум одна уже ликвидированная свалка, а другие изменили свое местоположение. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказала пресс-секретарь областной прокуратуры Наталья Мамаева.

От свалок на территории города троицкая мэрия должна была избавиться по решению суда в результате рассмотрения иска прокурора. Муниципальный контракт на выполнение работ был заключен в рамках нацпроекта «Экология». При этом договор с подрядчиком составлялся на основе данных, указанных в судебных решениях, которые, как позже выяснилось, к тому времени устарели.

Так, по меньшей мере одна свалка уже была ликвидирована ранее, а некоторые другие за долгий срок успели изменить свои координаты.

«Указанное свидетельствует о том, что работа по надлежащему обследованию и расчету объемов мест накопления несанкционированных отходов не проводилась, что привело к включению в контракт недостоверных данных как по объемам выполнения работ, так и по местонахождению несанкционированных свалок», — пришли к выводу в прокуратуре после проведенной проверки.

Главе города Александру Виноградову прокурор внес представление об устранении нарушений закона, которое было исполнено. В муниципальный контракт были внесены изменения, и заключено дополнительное соглашение.