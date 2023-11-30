Троицк возглавил рейтинг комфортных городов в Челябинской области

Минстрой РФ изучил города с населением до 1 млн жителей

В министерстве строительства РФ подвели итоги прошлого года по качеству городской среды. На портале индекс-городов.рф можно проверить, какой город в Челябинской области оказался самым комфортным, безопасным и удобным для его жителей. Троицк занял первое место и набрал 227 баллов из 36 индикаторов среди городов до 1 млн жителей.

«Индекс формируется на основе оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериям качества городской среды. Эта оценка подразумевает выделение для каждого типа пространства по каждому из критериев одного ключевого индикатора. В итоге складывается матрица оценки из 36 индикаторов», — пояснили методику расчетов в Минстрое России.

Так, в матрицу входит оценка городских пространств: скверов, парков, набережных, их безопасность, озеленение, идентичность и разнообразие, актуальность среды. В Челябинской области среди городов от 250 тысяч до 1 млн жителей Троицк набрал 227 баллов. Он возглавил рейтинг, учитывая, что средний балл в рейтинге — 193. На втором месте по комфортности занял Магнитогорск с 224 баллами, а третье место — разделили Кыштым и Озерск, набрав по 221 баллу.

Напомним, в этом году Троицк вошел в число победителей Всероссийского конкурса благоустройства. Здесь планируют построить экопарк на берегу реки Уй «Троицкая крепость». В городе уже весной запустят экскурсионный речной трамвай.