Троицк получит четыре новых автобуса для усиления общественного транспорта

Технику закупают по нацпроекту

До конца 2023 года в город Троицк поступят четыре автобуса ПАЗ «Вектор Next», которые будут использоваться в пассажирских перевозках, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе городской администрации. Транспорт приобретается при поддержке губернатора Алексея Текслера по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В мэрии уточнили, что стоимость новой техники — 32 миллиона 306 тысяч рублей. Планируется, что автобусы будут использоваться для перевозки пассажиров по маршрутам № 11 (курсирует между парком «Степные зори» и поселком ГРЭС) и № 12 (соединяет ипподром и поселок Пятилетка). Оба маршрута проходят через центр города.

ПАЗ «Вектор Next» относится к автобусам средней вместимости и, по данным производителя, способен перевозить до 53 пассажиров. Машина является наследницей известных пазиков, но отличается современным дизайном и высоким уровнем комфорта для пассажиров, в том числе маломобильных.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в 2023 году новые автобусы получат также Нязепетровский и Кусинский районы. В общей сложности речь идет о восьми машинах, тоже марки ПАЗ.