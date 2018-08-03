/ 20-летняя девушка спровоцировала тройную аварию на Копейском шоссе. Есть пострадавшие

Два человека госпитализированы.

Накануне вечером, 2 августа, на Копейском шоссе в Челябинске произошла крупная авария. Ее участниками стало три автомобиля, а жертвами — два человека. Сотрудникам Госавтоинспекции удалось установить картину произошедшего.

20-летняя водитель автомобиля «Форд» при выезде со второстепенной дороги совершила столкновение с «Киа», после чего автомобиль изменил направления движения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан». — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД города.

В результате ДТП травмы получили инициатор происшествия — 20-летняя девушка, и 23-летний пассажир корейской иномарки. Обоих госпитализировали в городскую больницу.

Устранения последствий аварии взяли на себя сотрудники региональной службы.

Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 4 человека и 1 единица техники. — рассказали в экстренном ведомстве.

Сейчас в ГИБДД проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.