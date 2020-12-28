Троих челябинцев будут судить за разбойное нападение на пару пенсионеров

Злоумышленники отобрали у пожилых людей три миллиона рублей

Прокуратура Курчатовского района утвердила обвинительное заключение в отношении троих местных жителей, обвиняемых в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере. Они похитили у пары пенсионеров три миллиона рублей.

Инцидент произошел 11 июня у дома 6 по улице Бейвеля. Обвиняемая получила информацию о том, что мужчина вместе с супругой взял деньги в кассе и идет к выходу, сообщила об этом своим соучастникам. На улице двое ее сообщников распылили газ из баллончика женщине в лицо, выхватили сумку из рук, после чего скрылись на автомобиле.

«Часть похищенных денежных средств в сумме 350 тысяч рублей была изъята в ходе обыска по месту жительства обвиняемых. На оставшуюся сумму ущерба в размере 2 миллиона 650 тысяч рублей потерпевшими заявлен гражданский иск», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело рассмотрит Курчатовский районный суд.