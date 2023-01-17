Троичане пожаловались на трещины в отремонтированном здании ДК

Оказалось, что работы в культурном учреждении еще не завершены

Результаты капитального ремонта в Доме культуры имени Луначарского, который находится в троицком поселке Станционном, не удовлетворили одного из горожан. Он отметил в социальной сети, что недавно в учреждении начали проводить мероприятия после ремонта, но внешний вид здания вызвал вопросы. В ситуации разбирался корреспондент ИА «Первое областное».

«Страшно смотреть на ремонт здания и его содержание после проведения работ. Карнизы в трещинах, стены оштукатурены из рук вон плохо. Керамогранит уже отвалился, двери просто грязные от раствора, колонны уже облезают, какие-то провода торчат из окон. Главное, что в таком здании после ремонта провели губернаторскую елку», — написал местный житель.

В пресс-службе администрации Троицка ИА «Первое областное» по данной ситуации ответили, что контракт на капитальный ремонт здания ДК имени Луначарского был заключен 10 января прошлого года с ООО «Стройтех». По состоянию на 16 января контракт все еще действует, поэтому рабочие сейчас устраняют замечания и исправляют недостатки, которые выявили во время проведения строительного контроля.



«Работы по устранению замечаний по фасадной части и входным группам подрядчик обязуется исправить при наступлении положительных температур наружного воздуха. Также в случае выявления новых недостатков подрядчиком будет вестись их устранение по гарантийным обязательствам», — отметили в мэрии.

Капитальный ремонт, как добавили в городской администрации, не подразумевает ввода в эксплуатацию, поэтому мероприятия дома культуры проходят в отремонтированных помещениях. Речь в том числе идет о зрительном зале. По информации регионального министерства культуры, финансовые средства на капремонт местного ДК были предусмотрены в областном и местном бюджетах в рамках государственной программы «Развитие культуры в Челябинской области».

Кстати, само здание Дома культуры было возведено в 1959 году. Подрядчик обещал сдать объект до конца 2022 года, но, судя по всему, не успел этого сделать.