Трофейная техника НАТО отправляется в Челябинск

Выставка начнет работать с 8 июля

Сегодня трофейную технику НАТО готовят к отправке в Челябинск. Ее загрузят на восемь тралов и организованной автоколонной в сопровождении экипажей военной автоинспекции доставят в субботу вечером к арене «Трактор» из Верхней Пышмы, сообщает пресс-служба Минобороны России.



Спецколонна прибудет в Челябинск в субботу, 6 июля, к арене «Трактор», а в воскресенье, 7 июля, в 8 утра начнется монтаж выставки.

В основной части выставки будут представлены уничтоженные и захваченные в ходе боевых действий на авдеевском и донецком направлениях спецоперации танк Abrams, бронетранспортеры М113, «Козак», Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другая техника.

Отдельные площадки выставки будут посвящены трофейным разведывательным и ударным беспилотным летательным аппаратам, стрелковому вооружению и символике подразделений. Также будет организована работа полевой почты на тематическом стенде «Письмо солдату».

Выставка проходит при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

В Челябинске экспозиция будет работать ежедневно с 8 по 20 июля, с 10:00 до 21:00, на парковке у арены «Трактор».