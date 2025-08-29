Трофеи СВО покажут на фестивале «Броня Танкограда» 6 сентября

Реконструкции боев и выставка пройдут под Чебаркулем

Шестого сентября на 255-м полигоне Краснознаменного Центрального военного округа пройдет VI Уральский танковый фестиваль — одно из ярких событий для всех любителей военной истории и техники. Участие в фестивале смогут принять все желающие, сообщает пресс-служба оргкомитета.

Гостям покажут реконструкции исторических событий, в которых примут участие такие легендарные машины, как танк Т-34 и самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, произведенные на Челябинском тракторном заводе — Уралтрак. Главной темой фестиваля станет преемственность трудовых и добровольческих воинских традиций, от подвигов прадедов в Великой Отечественной войне до героизма бойцов специальной военной операции (СВО).

Также на площадке будет развернута статическая экспозиция, где зрители смогут ознакомиться с отечественной боевой техникой, инженерными и автомобильными системами, артиллерийскими орудиями, стрелковым оружием, а также авиамоделями и моделями бронетехники.

Фестиваль также порадует гостей творческими выступлениями. Ансамбль «Песни и пляски» Центрального военного округа, а также известные региональные коллективы представят увлекательные номера, которые добавят атмосферу праздника и почтут память подвигов предков. Ранее под Чебаркулем прошли сборы военной полиции ЦВО.