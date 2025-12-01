Трое журналистов ИА «Первое областное» победили в конкурсе «Золотая нива»

Он проводится среди авторов, пишущих на аграрную тему

Журналисты Первого областного медиахолдинга стали призерами в конкурсе от Минсельхоза «Золотая нива». В номинации для региональных СМИ победили автор телепрограммы «Хлеба и зрелищ!» Дарья Годунова, редактор Анна Махнина и корреспондент Ксения Рындина.

Журналисты нашего медиахолдинга участвуют в конкурсе уже не первый год и занимают призовые места. Среди публикаций, которые выиграли в этом году, стал сюжет Дарьи Годуновой об агробизнесе будущего, материалы о полевых работах, кадровой политике государства и открытии «Агроклассов» Анны Махниной и интервью с семьей о реставрации 90-летнего дома Ксении Рындиной.

Также призерами в этой номинации признали тележурналиста ГТРК «Южный Урал» Ольгу Новаеву, автора программы «Земля южноуральская» ГТРК «Южный Урал» Марину Антимирову и корреспондента газеты «Южноуральская панорама» Евгения Аникиенко.

В номинации для муниципальных СМИ победили корреспондент газеты «Сосновская нива» из села Долгодеревенское Ираида Русакова, корреспондент газеты «Сельские новости» из поселка Бреды Людмила Коновалова, редактор видеоконтента редакции газеты «Всходы» из села Фершампенуаз Елена Мажаурова и корреспондент чебаркульской газеты «Южноуралец» Ксения Клычкова.