Трое жителей Челябинской области прошли обучение у мэтров тележурналистики

Южноуральцы приняли участие в «Мастерской новых медиа»

Медийщики и блогеры со всей страны проходят обучение в рамках образовательной программы для специалистов в области интернет-коммуникаций «Мастерской новых медиа». Работать с информацией их учат знаменитые журналисты Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян.

«Мастерская новых медиа» организована АНО «Диалог» и президентской платформой «Россия — страна возможностей» на базе образовательного центра — «Мастерской управления „Сенеж“». Сейчас в программе участвуют около 150 слушателей двух потоков из всех федеральных округов России. Среди них победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», финалисты и участники «ТопБЛОГа», представители медиасферы. Пройти обучение представилась возможность трем представителям Челябинской области.

«Темой стартового модуля стало формирование и развитие личного бренда. От личного бренда зависит то, как наших участников, которые стали сами себе медиа, будет воспринимать аудитория и будет ли верить информации, которую они транслируют», — рассказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Со слушателями работают редакционный директор «Ньюс медиа» Арам Габрелянов, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, автор и ведущий Владимир Соловьев. Они рассказали о построении своих личных брендов и провели курсы в своих студиях.

«У меня мастерская вызвала настоящий разрыв шаблонов. Причем не только в вопросах самоопределения, но и методов работы с аудиторией. Ты приходишь послушать и поговорить про СМИ, а тебе говорят выискивать сцены и методы привлечения аудитории в „Гладиаторе“ Ридли Скотта и стихотворениях Есенина», — поделился участник мастерской главный редактор издания «Челябинский обзор» Матвей Кондрашов.

В ходе обучения участники будут разрабатывать собственные проекты, которые представят в рамках конкурсного отбора АНО «Институт развития интернета». Лучшие работы смогут претендовать на финансовую и экспертную поддержку.