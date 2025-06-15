Трое южноуральцев вернулись из украинского плена

Обмен пленными между Россией и Украиной продолжается

Трое жителей Челябинской области вернулись из украинского плена в рамках большого обмена между Россией и Украиной, который продолжается уже несколько дней. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Среди вернувшихся — 39-летний житель Еманжелинского района, который пробыл в плену более года, и 43-летний боец из Коркинского района. Он провел в плену четыре месяца.

Также из плена был возвращен 26-летний иностранец, который в последнее время жил в Челябинской области.

Напомним, в конце мая из плена вернулись девять южноуральцев. Все они проходили службу по контракту.