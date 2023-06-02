Трое южноуральцев получили госнаграды за восстановление подшефных территорий в Донбассе

Ордена и медаль вручил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

Представители Челябинской области в подшефных городах Волновахе и Ясиноватой получили государственные награды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Двумя орденами и медалью отмечены трое южноуральцев, которые вносят существенный вклад в восстановление объектов и инфраструктуры в подшефных территориях.

Главу Еманжелинского городского поселения Дмитрия Гатова, который также является вице-мэром Волновахи, наградили «Орденом Дружбы». Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени получил руководитель аппарата администрации Саткинского района Михаил Панарин. Представитель Челябинской области в Ясиноватой и глава Кременкульского сельского поселения Сергей Зырянов был награжден орденом ДНР.

Государственные награды вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Награжденных также поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Поздравляю наших земляков с заслуженными наградами! Больше года они активно помогают в восстановлении наших городов-побратимов Волновахи и Ясиноватой, организуют ремонтные работы, сопровождают регулярные поставки гуманитарной помощи в новые российские регионы и армейские подразделения. От лица всего региона желаю дальнейших успехов во имя нашей победы!», — подчеркнул губернатор.