Трое южноуральцев получили благодарности главы Минздрава РФ за восстановление Волновахи и Ясиноватой

Кто удостоен наград

Представителям Челябинской области в подшефных городах Волновахе и Ясиноватой вручили благодарности министра здравоохранения России Михаила Мурашко за активную помощь в восстановлении и развитии здравоохранения новых субъектов Российской Федерации, передает журналист ИА «Первое областное».

Благодарности вручили главе Краснопольского сельского поселения Сосновского района Сергею Зырянову, руководителю аппарата администрации Саткинского района Михаилу Панарину и главе Еманжелинска Дмитрию Гатову.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил им государственные награды: Дмитрия Гатова наградили «Орденом Дружбы», Михаила Панарина — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а Сергея Зырянова — орденом ДНР.